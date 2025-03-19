Водитель заявил в суде, что сел за руль в нетрезвом состоянии из-за крайней необходимости — что решил апелляционный суд

Водитель утверждал, что был вынужден сесть за руль, так как у его матери внезапно возникли проблемы со здоровьем, поэтому это можно расценивать как крайнюю необходимость.

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Хмельницкий апелляционный суд сообщил, что оставил без изменений постановление местного суда в отношении водителя микроавтобуса, жителя г. Славута, признанного виновным в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Таким образом, он должен заплатить штраф в размере 17 000 гривен и лишается права управления транспортными средствами сроком на 1 год. Об этом проинформировал официальный сайт суда.

Согласно материалам дела, полиция остановила Mersedes-Benz Vito вечером 31 декабря 2024 года в лесном массиве г. Славута. На месте остановки полицейские провели проверку водителя на состояние алкогольного опьянения с помощью прибора Dräger. Результат — 0,46 ‰.

Славутский горрайонный суд Хмельницкой области признал водителя автомобиля виновным по части 1 статьи 130 КУоАП и наложил безальтернативное взыскание — 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

Защитник водителя обжаловал постановление в апелляционном суде, попросив его отменить в части лишения права управления транспортными средствами. По его словам, подзащитный был вынужден сесть за руль, поскольку у его матери внезапно возникли проблемы со здоровьем, и это можно расценивать как крайнюю необходимость. Кроме того, он искренне раскаялся, впервые привлекается к административной ответственности и имеет заболевание опорно-двигательного аппарата, поэтому управление автомобилем для него жизненно необходимо.

Апелляционный суд отметил, что управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения влечет наложение штрафа с обязательным лишением права управления. Кодекс Украины об административных правонарушениях не содержит норм, позволяющих суду назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией статьи КУоАП. Кроме того, применение закона о уголовной ответственности по аналогии запрещено (ч. 4 ст. 3 УК Украины).

Обстоятельства, смягчающие ответственность, на которые указал защитник (искреннее раскаяние, отсутствие ранее административных правонарушений, наличие заболевания опорно-двигательного аппарата), не учитываются при наложении наказания за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 33 КУоАП), отметил судья.

Доводы адвоката о том, что его подзащитный сел за руль в нетрезвом состоянии в состоянии крайней необходимости, апелляционный суд счел неубедительными и недоказанными.

По словам самого мужчины, в тот вечер он выпил бокал шампанского, когда ему позвонила сестра и сказала, что их мать, у которой больные ноги, упала и не может подняться. Он поехал ей помочь, но в лесном массиве был остановлен полицией.

«Апелляционный суд считает, что после употребления алкогольных напитков [он] мог воспользоваться услугами такси, привлечь другого (трезвого) водителя и т. д. Доказательств того, что такая опасность для жизни и здоровья его матери не могла быть устранена иным способом, не предоставлено. Следовательно, по мнению апелляционного суда, водитель не действовал в состоянии крайней необходимости», — постановил суд.

Постановление апелляционного суда по делу № 682/66/25 будет позже опубликовано в ЕГРСР.

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