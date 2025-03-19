Водій заявив у суді, що сів за кермо напідпитку через крайню необхідність — що вирішив апеляційний суд

Водій заявляв, що вимушено сів за кермо, позаяк у його матері раптово виникли проблеми зі здоров’ям, тому це можна розцінити як крайню необхідність.

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Хмельницький апеляційний суд повідомив, що залишив без змін постанову місцевого суду щодо водія мікроавтобуса, мешканця м. Славути, визнаного винним у керуванні автомобілем в стані алкогольного сп’яніння. Відтак він повинен сплатити 17 000 гривень штрафу та не матиме права керувати транспортними засобами протягом 1 року. Про це поінформував офіційний сайт суду.

За матеріалами справи, поліція зупинила Mersedes-Benz Vito ввечері 31 грудня 2024 року у лісовому масиві м. Славути. На місці зупинки поліцейські провели огляд водія на стан алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Драгер. Його результат – 0,46 ‰.

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області визнав водія автомобіля винним за частиною 1 статті 130 КУпАП та наклав безальтернативне стягнення – 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Захисник водія оскаржив постанову до апеляційного суду: просив її скасувати в частині позбавлення права керування транспортними засобами строком на 1 рік. За його словами, підзахисний вимушено сів за кермо, позаяк у його матері раптово виникли проблеми зі здоров`ям, тож це можна розцінити як крайню необхідність. До того ж він щиро розкаявся, уперше притягується до адміністративної відповідальності та має захворювання опорно-рухового апарату, тому керування автомобілем для нього є життєво необхідним.

Апеляційний суд звернув увагу, що керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння тягне за собою накладення штрафу з обов`язковим позбавленням права керування транспортними засобами. Кодекс України про адміністративне правопорушення не містить положень, які б давали суду можливість накласти на правопорушника більш м`яке стягнення, ніж передбачене санкцією статті КУпАП. А застосування закону про кримінальну відповідальність за аналогією – заборонено (ч. 4 ст. 3 Кримінального кодексу України).

Обставини, що пом`якшують відповідальність, на які вказав захисник: щире каяття, те, що водій раніше до адміністративної відповідальності не притягувався, має захворювання опорно-рухового апарату, не враховуються при накладенні стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 33 КУпАП), зазначив суддя.

Доводи адвоката про те, що його підзахисний сів за кермо напідпитку у стані крайньої необхідності, апеляційний суд вважає непереконливими та недоведеними.

За свідченнями самого чоловіка, того вечора він випив келих шампанського, як йому подзвонила сестра й сказала, що їхня мати, в якої хворі ноги, упала та не може піднятися. Він поїхав їй допомогти, проте у лісовому масиві його зупинила поліція.

«Апеляційний суд вважає, що після вживання алкогольних напоїв [він] міг скористатися послугами таксі, залучити іншого (тверезого) водія тощо. Доказів, того що така небезпека для життя і здоров`я його матері не могла бути усунена іншим шляхом, не надано. А отже, на думку апеляційного суду, водій не діяв в стані крайньої необхідності», – констатував суд.

Постанову апеляційного суду у справі № 682/66/25 згодом оприлюднять у ЄДРСР.

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