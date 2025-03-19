Позорная практика, когда пациента заставляют покупать лекарства за свой счет, должна прекратиться, — Виктор Ляшко

Минздрав усиливает контроль за больницами, чтобы пациенты получали необходимые лекарства бесплатно, как предусмотрено программой медицинских гарантий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Практика, когда пациента заставляют покупать лекарства за собственные средства во время стационарного лечения, должна быть прекращена. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Глава Минздрава напомнил, что в условиях стационара пациент имеет полное право бесплатно получать лекарственные средства и медицинские изделия, предусмотренные стандартами лечения, так как это оплачивается государством в рамках программы медицинских гарантий.

Несмотря на то, что медицинские учреждения получают государственное финансирование на закупку лекарств в рамках программы медицинских гарантий, на практике наблюдается значительная диспропорция в расходах на одного пациента. Одни больницы тратят на медикаменты тысячи гривен, в то время как другие почти не выделяют средства. Отсутствие единых стандартов в распределении финансов вызывает вопросы к эффективности менеджмента медицинских учреждений.

Так, по его словам, надкластерные медицинские учреждения в среднем тратят на лекарства 6757 грн на одного пациента, проходившего лечение в стационаре. Среди лидеров – Тернопольская областная (12004 грн) и Киевская областная (11663 грн) больницы. Кластерные учреждения расходуют 2292 грн на одного пациента, а общие – 1098 грн.

«Однако большее внимание привлекает другая диспропорция – между больницами одного уровня. Например, Самборская центральная больница тратит 260,98 грн на медикаменты в расчёте на одного пациента в рамках программы медицинских гарантий, тогда как Белоцерковская городская больница № 2 – 6420,90 грн. Ширяевская центральная районная больница в Одесской области вовсе не закупает медикаменты, тогда как аналогичная общая больница в Рогатине тратит 2359,29 грн на закупку лекарств для одного пациента. Почему такие различия? Вероятно, дело в управлении учреждениями. Будем разбираться», – написал Ляшко.

Минздрав и НСЗУ усиливают контроль за обеспечением пациентов лекарствами, а граждан призывают сообщать о нарушениях на горячую линию 16-77.

«Позорная практика отправлять пациента покупать лекарства за свои деньги, когда он лечится в медицинском учреждении, должна быть прекращена. Если вы сталкиваетесь с подобной ситуацией – обращайтесь на горячую линию НСЗУ 16-77 с жалобой о нарушении ваших прав», – подчеркнул министр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.