ДСА протягом 2 місяців обмежить доступ громадян до текстів судових рішень щодо ухилення від мобілізації

Верховна Рада готується прийняти в цілому законопроект стосовно обмеження доступу громадян до певних судових рішень, включно з вироками стосовно ухилення від мобілізації – перелік обмежень.

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Верховна Рада найближчим часом розгляне та, скоріш за все, ухвалить в цілому як закон законопроект 7033-д про обмеження доступу громадян до судових рішень, які стосуються мобілізації. Рекомендацію прийняти закон в цілому надав Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності.

Фінальна редакція законопроекту про внесення змін до Закону «Про доступ до судових рішень» щодо запобігання розголошенню відомостей у текстах судових рішень передбачає, що протягом дії воєнного стану та року з дня його припинення чи скасування обмежується доступ до судових рішень:

у кримінальних провадженнях стосовно осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень проти забезпечення мобілізації (статті 336-336-2 Кримінального кодексу);

в адміністративних справах за позовними заявами ТЦК з приводу тимчасового обмеження громадян у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Окрім цих рішень, законопроект передбачає й інші обмеження.

Так, якщо судове рішення, проголошене у відкритому судовому засіданні, містить окрему інформацію, розголошення якої, на переконання суду, може зашкодити національній безпеці, і застосування положень статті 7 цього закону не забезпечує її нерозголошення, суддя може під час внесення такого судового рішення до Реєстру визначити відповідні відомості такими, що не підлягають розголошенню, якщо вони ідентифікують:

адреси місця розташування органів військового управління, з’єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства оборони, СБУ, розвідувальних органів України, Держспецзв’язку, Державної прикордонної служби

місця проходження військової служби військовослужбовцями

місцезнаходження державних унітарних підприємств, у тому числі казенних підприємств, щодо яких АТ «Українська оборонна промисловість» виконує функції уповноваженого суб’єкта господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі, а також господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, визначених пунктом 1 частини першої статті 1 Закону «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності»

товари військового призначення, визначені Законом «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», зокрема вироби військового призначення, послуги військового призначення, технології військового призначення, а також процеси розроблення, виробництва, модифікації, модернізації, випробування, технічного обслуговування, ремонту, транспортування, зберігання товарів військового призначення

підприємства, установи та організації, що є виконавцями або співвиконавцями державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель щодо озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин, безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби та активних засобів протидії технічним розвідкам, включаючи виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг з їх розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації.

Також у статті 7 Закону «Про доступ до судових рішень» буде передбачено, що у текстах судових рішень, що відкриті для загального доступу, не можуть бути розголошені такі відомості:

місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (за наявності) та найменування органів військового управління, з’єднань та військових частин, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства оборони, СБУ, розвідувальних органів України, Держспецзв’язку, Державної прикордонної служби

місцезнаходження, ідентифікаційний код та найменування державних унітарних підприємств, у тому числі казенних підприємств, щодо яких АТ «Українська оборонна промисловість» виконує функції уповноваженого суб’єкта господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі, а також господарських товариств в оборонно-промисловому комплексі, визначених пунктом 1 частини першої статті 1 Закону «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності»

місцезнаходження, ідентифікаційний код та найменування об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, відповідно до переліку, затвердженого Кабміном.

Крім того, у статті 4 Закону «Про доступ до судових рішень» буде передбачено, що доступ (загальний та повний) до ухвал у кримінальних провадженнях про арешт майна, про відмову в задоволенні клопотання про арешт майна, про тимчасовий доступ до речей та документів, про відмову в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, про відмову в задоволенні клопотання про обшук житла чи іншого володіння особи, про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, про відмову в наданні дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії забезпечується через один рік після внесення таких ухвал до Реєстру.

Загальний доступ до ухвал господарського суду про надання органам Антимонопольного комітету України дозволу на проведення перевірки суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю та/або вчинення передбачених законодавством про захист економічної конкуренції процесуальних дій у вигляді проведення огляду, накладення арешту, опломбовування (опечатування), вилучення забезпечується через один рік після внесення таких ухвал до Реєстру.

Передбачено, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Державній судовій адміністрації України буде доручено протягом двох місяців з дня набрання чинності цим законом забезпечити обмеження загального доступу до судових рішень.

Автор: Наталя Мамченко

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