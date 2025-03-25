У Парижі 500 вулиць перетворять на пішохідні зони

Парижани підтримали план перетворення 500 вулиць на пішохідні зони.

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У Парижі більше 60% виборців підтримали ініціативу міської влади щодо перетворення 500 вулиць на пішохідні зони та їхнього озеленення. Це рішення має стати частиною зусиль міської ради для обмеження використання автомобілів і покращення якості повітря, пише Reuters.

Референдум, що відбувся 23 березня, показав, що 66% парижан, які проголосували, підтримали план перетворення вулиць у різних районах міста. Також передбачено прибрання парковок з цих вулиць.

Проте явка на голосуванні була низькою: з 1,4 мільйона осіб, які могли взяти участь, проголосувало лише 54,5 тисячі, що складає близько 4%. Це перший референдум в Парижі, на якому дозволили голосувати з 16 років. Мер Парижа, Анн Ідальго, підкреслила важливість залучення молоді до політичних процесів.

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