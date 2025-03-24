$7000 за квиток в Європу – на Одещині викрили канал незаконного переправлення чоловіків через кордон

Прикордонники Одещини викрили схему нелегального переправлення людей до Молдови.

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У Одеській області прикордонники викрили двох чоловіків, які організували схему нелегального переправлення людей до Молдови. Зловмисники знаходили «клієнтів» через месенджери та за переправлення однієї особи вимагали $7000.

Оперативники затримали фігурантів під час отримання грошей. Під час обшуку у зловмисників вилучили мобільні телефони, незаконну зброю та інші докази їхньої діяльності.

Проти підозрюваних порушено кримінальну справу за незаконне переправлення осіб через кордон та незаконне поводження зі зброєю. Операція проводилась спільно з поліцією та прокуратурою.

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