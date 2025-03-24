$7000 за билет в Европу – в Одесской области разоблачили канал незаконной переправки мужчин через границу

Пограничники Одесской области разоблачили схему нелегальной переправки людей в Молдову.

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В Одесской области пограничники разоблачили двух мужчин, которые организовали схему нелегальной переправки людей в Молдову. Злоумышленники находили «клиентов» через мессенджеры и за переправку одного человека требовали $7000.

Оперативники задержали фигурантов во время получения денег. Во время обыска у злоумышленников изъяли мобильные телефоны, незаконное оружие и другие доказательства их деятельности.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело за незаконную переправку лиц через границу и незаконное обращение с оружием. Операция проводилась совместно с полицией и прокуратурой.

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