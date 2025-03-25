Для квалификации уклонения от мобилизации достаточно установить факт получения повестки и неявки в ТЦК без уважительных причин – Верховный Суд

Осужденный утверждал, что суд неправильно установил обстоятельства дела, в частности в части вручения ему «боевой» повестки по месту его работы, но Верховный Суд указал, что неустановление времени вручения повестки ТЦК не влияет на объективную и субъективную стороны этого преступления.

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Для квалификации деяния по статье 336 Уголовного кодекса как уклонения от мобилизации достаточно установить факт получения военнообязанным повестки и его неявки без уважительных причин в указанные место и время в ТЦК. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 13 февраля 2025 года по делу №168/1083/23.

Неустановление точного времени вручения повестки не влияет на объективную и субъективную стороны этого преступления, основными элементами которых являются сам факт наличия такой повестки и последствие в виде невыполнения указанных в ней предписаний.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», вскоре подобные дела закроют в публичной части Реестра судебных решений. Соответствующий законопроект 7033-д Верховная Рада собирается принять во втором чтении.

Обстоятельства дела

Военнообязанный, состоя на учете в ТЦК, будучи годным по состоянию здоровья к военной службе и осведомленным о его призыве во время мобилизации, не явился без уважительных причин в пункт сбора ТЦК для отправки в воинскую часть, чем нарушил процесс комплектования ВСУ во время мобилизации и тем самым уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период.

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал виновным и осудил военнообязанного по ст. 336 УК.

В кассационной жалобе осужденный утверждает, что суд первой инстанции неправильно установил обстоятельства дела, в частности в части вручения ему «боевой» повестки по месту его работы на территории отеля.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС ВС указал, что согласно статье 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» во время мобилизации граждане (военнообязанные и резервисты) обязаны явиться на сборные пункты территориальных центров комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях.

В случае получения повестки о вызове в ТЦК гражданин обязан явиться в указанные в ней место и срок.

Объективная сторона уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК (уклонение от призыва по мобилизации), проявляется в уклонении от призыва на военную службу путем действия или так называемой смешанной бездеятельности (уклонение от выполнения определенной обязанности совершается путем совершения определенных действий). Уклонение от призыва по мобилизации в форме бездеятельности заключается в неявке в место, определенное в повестке или приказе военного комиссара, в частности в военный комиссариат для отправления в воинскую часть. Преступление считается оконченным с момента неявки военнообязанного в такое место.

Таким образом, действия лица будут иметь состав преступления, предусмотренного статьей 336 УК, в случае если оно во время мобилизации на особый период, получив повестку о вызове в ТЦК, без определенных законом уважительных причин не явилось в указанные в этой повестке место и срок на сборный пункт ТЦК для отправления в воинскую часть.

При этом неустановление времени вручения такой повестки не влияет на объективную и субъективную стороны указанного уголовного правонарушения, основными элементами которых являются сам факт наличия такой повестки и последствие в виде невыполнения указанных в ней предписаний (неявка в ТЦК в установленный срок).

Из материалов дела видно, что обвиняемому была вручена повестка о необходимости явиться в ТЦК 25.04.2023 в 10:00, он расписался о ее получении, и корешок этой повестки был направлен в ТЦК. При этом обвиняемый не явился в центр комплектования без уважительных причин.

Напомним, что в настоящее время гражданин считается оповещенным ТЦК даже в случае, если он не расписался за получение повестки.

Автор: Наталя Мамченко

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