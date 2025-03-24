Бали вводит жесткие правила для иностранцев: туристов просят прикрыться и вести себя скромно

Туристов на Бали обязали одеваться прилично, соблюдать правила поведения и не лазать по деревьям.

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Власти популярного туристического острова Бали ужесточили правила поведения для иностранцев. Об этом сообщает The Bali Sun.

Губернатор Бали Ваян Костер подписал новый циркуляр №07/2025, который предусматривает жесткие ограничения для туристов во время пребывания на острове.

Новые правила призваны защитить местную культуру, религиозные традиции и обеспечить уважение к обычаям балийского народа.

Среди ключевых запретов — ношение откровенной одежды, посещение священных зон без уважения к местным обрядам, использование одноразового пластика, нелегальная коммерческая деятельность, грубые нарушения правил дорожного движения и обмен валюты в неофициальных пунктах.

Ниже — перечень запретов, которые теперь действуют на острове:

Запрещено заходить в священные зоны храмов

Туристам нельзя входить в зоны Utamaning Mandala и Madyaning Mandala (внутренние части храмов), кроме случаев молитвы. В таких случаях обязательно следует быть в традиционной балийской одежде.

Запрещено лазить по священным деревьям и вести себя неуважительно в религиозных местах

Любые действия, которые могут оскорбить святость объекта, считаются грубым нарушением. К ним относится шутливое или вызывающее поведение в храмах, на святынях и во время церемоний.

Запрещено появляться в откровенной одежде в храмах, туристических локациях и общественных местах

Туристы обязаны носить скромную, приличную одежду. Хождение в купальниках, с оголенным торсом или в слишком откровенном наряде за пределами пляжа — нарушение правил.

Запрещено мусорить и использовать одноразовый пластик

Правило действует в рамках политики охраны окружающей среды. Туристов призывают соблюдать чистоту и использовать экологические альтернативы.

Запрещено использовать оскорбительную лексику, проявлять агрессию и распространять язык вражды, в том числе в соцсетях

Публичные высказывания, которые оскорбляют местных жителей или культуру, считаются проявлением неуважения к сообществу. Особенно это касается поведения в интернете.

Запрещено работать или вести бизнес без официального разрешения

Никакая форма заработка, включая фриланс или онлайн-торговлю, не допускается без соответствующих виз и лицензий.

Запрещена торговля редкими видами флоры, фауны и культурными артефактами

Нарушения законов об охране природы и культурного наследия строго преследуются властями острова.

Отдельно подчеркивается: нарушители будут привлечены к ответственности. За нарушение правил предусмотрены «жесткие меры в виде санкций или судебных процессов».

Документ заменяет предыдущий регламент, принятый в 2023 году, и официально вступил в силу 24 марта 2025 года. Его введение символически совпадает с подготовкой к Ньепи — священному дню тишины, когда остров замирает в покое и размышлениях. Нововведения уже действуют и касаются всех иностранцев, находящихся или планирующих посетить Бали.

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