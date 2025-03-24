Балі вводить жорсткі правила для іноземців: туристів просять прикритись і поводитись скромно

Туристів на Балі зобов’язали одягатися пристойно, дотримуватись правил поведінки і не лазити по деревах.

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Влада популярного туристичного острова Балі посилила правила поведінки для іноземців. Про це повідомляє The Bali Sun.

Губернатор Балі Ваян Костер підписав новий циркуляр №07/2025, який передбачає жорсткі обмеження для туристів під час перебування на острові.

Нові правила покликані захистити місцеву культуру, релігійні традиції та забезпечити повагу до звичаїв балінезійського народу.

Серед ключових заборон — носіння відвертого одягу, відвідування священних зон без поваги до місцевих обрядів, використання одноразового пластику, нелегальна комерційна діяльність, грубе порушення правил дорожнього руху та обмін валюти в неофіційних пунктах.

Нижче — перелік заборон, які тепер діють на острові:

Заборонено заходити до священних зон храмів

Туристам не можна входити в зони Utamaning Mandala і Madyaning Mandala (внутрішні частини храмів), окрім випадків молитви. У таких випадках обов’язково слід бути в традиційному балійському одязі.

Заборонено лазити по священних деревах та поводитися неповажно в релігійних місцях

Будь-які дії, які можуть принизити святість об’єкта, вважаються грубим порушенням. До цього відноситься жартівлива чи зухвала поведінка в храмах, на святинях та під час церемоній.

Заборонено з’являтися у відвертому одязі в храмах, туристичних локаціях і публічних місцях

Туристи повинні носити скромний, пристойний одяг. Ходити у купальниках, оголеному торсі або надто відкритому вбранні за межами пляжу — порушення правил.

Заборонено смітити та використовувати одноразовий пластик

Правило діє у межах політики захисту довкілля. Туристів закликають дотримуватись чистоти та користуватись екологічними альтернативами.

Заборонено вживати образливу лексику, проявляти агресію та поширювати мову ворожнечі, зокрема в соцмережах

Публічні висловлювання, які ображають місцевих жителів або культуру, караються як неповага до громади. Особливо це стосується поведінки онлайн.

Заборонено працювати або вести бізнес без офіційного дозволу

Жодна форма заробітку, у тому числі фриланс чи торгівля онлайн, не дозволена без відповідних віз і ліцензій.

Заборонено торгівлю рідкісною флорою, фауною та культурними артефактами

Порушення законів про охорону природи та спадщини суворо переслідується владою острова.

Окремо наголошується: порушники будуть притягнені до відповідальності. За порушення правил передбачаються «суворі заходи у вигляді санкцій чи судових процесів».

Документ замінює попередній регламент, ухвалений у 2023 році, і офіційно набув чинності 24 березня 2025 року. Його запровадження символічно збігається з підготовкою до Ньєпі — священного дня тиші, коли острів завмирає у спокої та роздумах. Нововведення вже діють і стосуються всіх іноземців, які перебувають або планують відвідати Балі.

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