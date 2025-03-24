Київ планує капітальний ремонт 10 трамваїв цього року – що зміниться

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) повідомили про процес капітального ремонту трамваїв, який дозволяє продовжити термін служби транспортних засобів на 10 років, покращуючи комфорт і безпеку пасажирів.
Під час ремонту фахівці оновлюють основні конструктивні елементи трамваїв, зокрема:
Для трамваїв типу Татра ТЗ, де неможливо встановити пандус, на сходах розміщені попереджувальні смуги.
Капітальний ремонт триває від 3 до 4 місяців, залежно від зносу трамвая та наявності необхідних запчастин. Цього року планується відремонтувати 10 трамваїв.
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