Київ планує капітальний ремонт 10 трамваїв цього року – що зміниться

У Києві розпочали капітальний ремонт трамваїв для покращення комфорту та безпеки пасажирів.

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У Київській міській державній адміністрації (КМДА) повідомили про процес капітального ремонту трамваїв, який дозволяє продовжити термін служби транспортних засобів на 10 років, покращуючи комфорт і безпеку пасажирів.

Під час ремонту фахівці оновлюють основні конструктивні елементи трамваїв, зокрема:

Відновлюють чи замінюють кузов, тримальні елементи, візки, тягові електродвигуни та гальмівну систему.

Встановлюють сучасні системи управління та електроніки.

Модернізують салон, замінюючи обшивку, сидіння та поручні.

Покращують доступність для маломобільних груп населення: встановлюють пандуси та спеціальні місця для осіб з інвалідністю.

Для трамваїв типу Татра ТЗ, де неможливо встановити пандус, на сходах розміщені попереджувальні смуги.

Капітальний ремонт триває від 3 до 4 місяців, залежно від зносу трамвая та наявності необхідних запчастин. Цього року планується відремонтувати 10 трамваїв.

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