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Київ планує капітальний ремонт 10 трамваїв цього року – що зміниться

23:39, 24 березня 2025
У Києві розпочали капітальний ремонт трамваїв для покращення комфорту та безпеки пасажирів.
Київ планує капітальний ремонт 10 трамваїв цього року – що зміниться
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У Київській міській державній адміністрації (КМДА) повідомили про процес капітального ремонту трамваїв, який дозволяє продовжити термін служби транспортних засобів на 10 років, покращуючи комфорт і безпеку пасажирів.

Під час ремонту фахівці оновлюють основні конструктивні елементи трамваїв, зокрема:

  • Відновлюють чи замінюють кузов, тримальні елементи, візки, тягові електродвигуни та гальмівну систему.
  • Встановлюють сучасні системи управління та електроніки.
  • Модернізують салон, замінюючи обшивку, сидіння та поручні.
  • Покращують доступність для маломобільних груп населення: встановлюють пандуси та спеціальні місця для осіб з інвалідністю.

Для трамваїв типу Татра ТЗ, де неможливо встановити пандус, на сходах розміщені попереджувальні смуги.

Капітальний ремонт триває від 3 до 4 місяців, залежно від зносу трамвая та наявності необхідних запчастин. Цього року планується відремонтувати 10 трамваїв.

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Київ КМДА транспорт

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