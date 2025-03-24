Жарт обернувся криміналом – у Житомирі чоловік викрав телефон адміністратора готелю

Житомирські поліцейські розшукали підозрюваного в пограбуванні, який назвав свої дії «жартом».

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Житомирські поліцейські розшукали підозрюваного в пограбуванні після того, як адміністратор готельного комплексу повідомив про крадіжку мобільного телефону. Про це повідомила поліція Житомирської області.

18-річний адміністратор розповів, що під час роботи до нього підійшли кілька гостей, і один з них забрав телефон зі столу та покинув приміщення. На прохання повернути майно чоловік не відреагував.

Поліція оперативно затримала підозрюваного 24-річного житомирянина неподалік місця злочину. Молодик намагався позбутися доказів, викинувши телефон, але його вдалось вилучити. Підозрюваний пояснив свої дії «жартом».

За фактом пограбування правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) КК України. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 10 років, оскільки злочин був скоєний під час воєнного стану.

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