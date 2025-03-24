Шутка обернулась криминалом – в Житомире мужчина похитил телефон администратора отеля

Житомирские полицейские разыскали подозреваемого в ограблении, который назвал свои действия «шуткой».

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Житомирские полицейские разыскали подозреваемого в ограблении после того, как администратор гостиничного комплекса сообщил о краже мобильного телефона. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

18-летний администратор рассказал, что во время работы к нему подошли несколько гостей, и один из них забрал телефон со стола и покинул помещение. На просьбу вернуть имущество мужчина не отреагировал.

Полиция оперативно задержала подозреваемого 24-летнего жителя Житомира недалеко от места преступления. Молодой человек пытался избавиться от доказательств, выбросив телефон, но его удалось изъять. Подозреваемый объяснил свои действия «шуткой».

По факту ограбления правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 186 (Грабеж) УК Украины. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 10 лет, поскольку преступление было совершено во время военного положения.

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