Владимир Зеленский назначил Николая Калашника главой Киевской облгосадминистрации

До этого Николай Калашник был исполняющим обязанности председателя Киевской ОГА.

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Президент Владимир Зеленский назначил Николая Калашника главой Киевской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе №176/2025.

Ранее сообщалось, что Кабмин поддержал назначение Николая Калашника главой Киевской ОГА.

Что известно о Николае Калашнике

05.2012 – 11.2013 – экономист, экономист по договорной и претензионной работе, заместитель начальника отдела; коммунальное предприятие «Дирекция по управлению и обслуживанию нежилого фонда Дарницкого района г. Киева»;

11.2013 – 11.2017 – главный специалист отдела по вопросам имущества коммунальной собственности; главный специалист, начальник отдела по вопросам имущества коммунальной собственности и приватизации государственного жилищного фонда; Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация;

11.2017 – 10.06.2020 – руководитель аппарата Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации;

С 11.06.2020 – первый заместитель главы Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации;

С 2022 года по 13 декабря 2024 года – временно исполняющий обязанности главы Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации;

13 декабря 2024 года – назначен первым заместителем главы Киевской областной государственной администрации;

1 января 2025 года – назначен врио главы Киевской областной государственной администрации.

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