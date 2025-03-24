Министр финансов Великобритании попала в скандал из-за получения бесплатных билетов на концерт Сабрины Карпентер

Скандал с подаренными билетами возник на фоне ужесточенных требований к прозрачности министров.

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Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз объяснила, почему приняла бесплатные билеты на концерт певицы Сабрины Карпентер. По ее словам, она задекларирует их.

В эфире BBC она рассказала, что пошла на концерт с родственницей несколько недель назад. По ее словам, из-за усиленной охраны ей сложно посещать публичные мероприятия незаметно: «У меня есть охрана, так что теперь не так просто просто сидеть в зале на концерте, как раньше».

Рейчел Ривз получила бесплатные билеты на концерт Сабрины Карпентер, но не раскрыла, от кого именно их получила. Она отметила, что эти билеты не имели установленной цены, поэтому купить их обычным способом было невозможно: «Эти билеты не имели цены. Но я укажу их стоимость в декларации».

BBC напоминает, что в прошлом году премьер-министр Кир Стармер ужесточил правила для министров относительно подарков и бесплатных приглашений. Это произошло после критики в его адрес из-за дорогих подарков. В частности, он вернул более £6,000 за билеты и другие формы гостеприимства, которые получил — среди них шесть билетов на концерт Тейлор Свифт.

Тем не менее он оставил за собой право принимать некоторые приглашения по соображениям безопасности. Например, в сентябре его пригласили в корпоративную ложу футбольного клуба «Арсенал», поскольку охрана на обычных местах обошлась бы бюджету дороже.

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