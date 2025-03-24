В Беларуси начали проверку боевой готовности войск

В Беларуси проводится масштабная проверка армии с использованием авиации и БПЛА.

Фото: Associated Press

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

По распоряжению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, в стране стартовала проверка боевой готовности воинских частей. Об этом сообщило министерство обороны Беларуси.

Военнослужащие одной из частей должны загрузить технику и выдвинуться на один из полигонов. Из-за передвижения техники ожидаются временные ограничения движения гражданского транспорта.

Военным подразделениям будет поручено провести инженерные работы, маскировку, охрану и оборону определенного района, а также осуществить контрольные стрельбы. Кроме того, для воспроизведения обстановки, приближенной к боевой, планируется использование ударных и разведывательных БПЛА, а также авиации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.