У Білорусі розпочали перевірку бойової готовності військ

У Білорусі проводиться масштабна перевірка армії з використанням авіації та БПЛА.

Фото: Associated Press

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За розпорядженням самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, в країні стартувала перевірка бойової готовності військових частин. Про це повідомило міністерство оборони Білорусі.

Військовослужбовці однієї з частин мають завантажити техніку та висунутися на один з полігонів. Через пересування техніки очікуються тимчасові обмеження руху цивільного транспорту.

Військовим підрозділам буде доручено провести інженерні роботи, маскування, охорону та оборону визначеного району, а також здійснити контрольні стрільби. Крім того, для відтворення обстановки, наближеної до бойової, планується використання ударних та розвідувальних БПЛА, а також авіації.

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