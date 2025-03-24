Росія вдарила ракетами по центру Сум – влучання в багатоповерхові будинки і школу

Відомо про 74 поранених, серед них 13 дітей.

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24 березня російська армія завдала ракетного удару по центру Сум, що призвело до руйнувань і численних жертв. Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Наразі повідомляють що в наслідок атаки постраждали 74 людини, серед яких 13 дітей.

Пошкоджено кілька багатоповерхових будинків і школа. Оскільки учні перебували у захисній споруді, вони залишилися неушкодженими. Наразі триває евакуація людей із постраждалих районів.

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу, зокрема гасять пожежі та надають допомогу постраждалим. Влада запевняє, що робиться все можливе для надання медичної допомоги та мінімізації наслідків атаки.

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