На Сумщині військовослужбовець ТЦК за хабар у 1400 доларів допомагав в ухиленні від мобілізації

Чоловік отримав хабар за зняття з обліку осіб, що перебувають у розшуку, та видачу тимчасового посвідчення військовозобов’язаного.

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На Сумщині повідомлено про підозру військовослужбовцю ТЦК, який отримав хабар за зняття з обліку осіб, що перебувають у розшуку, та видачу тимчасового посвідчення військовозобов’язаного. Про це повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

За даними слідства, підозрюваний одержав у розмірі 1400 доларів від військовозобовʼязаного за зняття з обліку осіб, що перебувають у розшуку за системою «Оберіг» та за виготовлення і видачу тимчасового посвідчення військовозобов’язаного з відповідними відмітками про військовий облік та проходження ВЛК.

Після отримання останньої частини неправомірної вигоди в розмірі 800 доларів військовослужбовця затримано, предмет неправомірної вигоди вилучено.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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