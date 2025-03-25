В Сумской области военнослужащий ТЦК за взятку в 1400 долларов помогал в уклонении от мобилизации

Мужчина получил взятку за снятие с учета находящихся в розыске лиц и выдачу временного удостоверения военнообязанного.

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В Сумской области сообщено о подозрении военнослужащему ТЦК, который получил взятку за снятие с учета лиц, находящихся в розыске, и выдачу временного удостоверения военнообязанного. Об этом сообщает Специальная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

По данным следствия, подозреваемый получил 1400 долларов от военнообязанного за снятие с учета лиц, находящихся в розыске по системе «Оберіг», а также за изготовление и выдачу временного удостоверения военнообязанного с соответствующими отметками о воинском учете и прохождении ВЛК.

После получения последней части неправомерной выгоды в размере 800 долларов военнослужащий был задержан, предмет взятки изъят.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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