Верховный Суд лишил отца родительских прав из-за пятилетнего уклонения от обязанностей

В Киеве отца лишили прав на ребенка из-за отсутствия психоэмоциональной связи.

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Верховный Суд лишил отца родительских прав в отношении малолетнего ребенка из-за длительного уклонения от выполнения родительских обязанностей. Как указано в решении коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда, родительское равнодушие в течение пяти лет привело к отсутствию психоэмоциональной связи между отцом и ребенком. Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

В деле, которое пересматривалось, истица просила лишить своего бывшего мужа родительских прав в отношении их общего малолетнего ребенка, ссылаясь на то, что ответчик около пяти лет не интересуется состоянием здоровья своей дочери, не проявляет родительского внимания и не заботится о ребенке, не участвует в его воспитании.

Суд первой инстанции решал спор при наличии возражений отца о лишении его родительских прав и высказанного им желания участвовать в воспитании ребенка и исходил из отсутствия правовых оснований для применения к ответчику такой крайней меры, как лишение родительских прав.

С такой же позиции исходил и суд апелляционной инстанции. Поданное в суде апелляционной инстанции заявление ответчика об отказе от родительских прав и его согласие на лишение родительских прав суд отклонил, отметив, что указанное заявление не может служить единственным и достаточным основанием для лишения ответчика родительских прав в отношении дочери.

На стадии кассационного рассмотрения мать и отец ребенка, а также служба по делам детей уверяли суд, что лишение родительских прав биологического отца в отношении малолетней дочери преследует легитимную цель - это в наилучших интересах ребенка. Все участники дела подтвердили, что биологический отец в течение почти пяти лет не общался с дочерью, 2018 года рождения, не имеет с ней психоэмоционального контакта, к тому же не намерен выполнять свои родительские обязанности. Графика контакта ребенка с отцом, установленного службой по делам детей, отец не выполняет. Биологический отец не возражал против лишения его родительских прав, считая, что это отвечает интересам ребенка. Ребенок растет и воспитывается в благополучной семье. В семейной жизни ребенка присутствует отчим, которого ребенок называет папой, он воспитывает его, содержит и намерен усыновить.

КЦС ВС отменил судебные решения судов предыдущих инстанций и удовлетворил иск о лишении родительских прав. Коллегия судей КЦС ВС, рассмотрев дело в открытом судебном заседании с вызовом участников дела, учла, что в соответствии с п. 50 Руководящих принципов Комитета министров Совета Европы относительно судопроизводства, дружественного к ребенку, ко всем процессуальным действиям, в которых участвуют дети, должен применяться принцип неотложности для получения быстрого ответа и наилучшей защиты интересов ребенка с соблюдением принципа верховенства права.

Затягивание рассмотрения дела негативно влияет на детей и их развитие. Неэффективное и, в частности, запоздалое производство по делам в отношении детей может привести к нарушению позитивных обязательств по ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (решение ЕСПЧ от 3 сентября 2015 года по делу «М. и М. против Хорватии», заявление № 10161/13 § 179, 182).

Коллегия судей приняла во внимание, что дело находится в производстве суда почти в течение года, в то же время малолетний ребенок в этом году должен начать обучение в начальной школе, а анализ доводов участников дела и интересов ребенка может быть проведен судом кассационной инстанции (решение ЕСПЧ от 28 января 2021 года по делу «Сатановская и Роджерс против Украины», заявление № 12354/19 § 35).

Постановление КЦС ВС от 19 февраля 2025 года по делу № 147/277/24 (производство № 61-17253св24).

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