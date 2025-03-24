Киев усиливает контроль за парковкой – новые правила для обеспечения доступа во дворы

В Киеве усилят контроль за парковкой из-за проблем с доступом к местам вражеских атак.

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В Киеве планируют усилить контроль за парковкой автомобилей во дворах из-за трудностей, которые возникают во время спасательных операций после вражеских атак. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации (МВА) Тимур Ткаченко.

«В эти выходные Киев пережил массированную дроновую атаку. россияне каждый раз применяют все более циничные, террористические тактики, бьют по жилой инфраструктуре. На отдельных локациях, в жилых кварталах - спасатели столкнулись с проблемой доступа к местам поражения. Поэтому возникают сложности и в развертывании спасательных работ. Дворы настолько плотно запаркованы, что доехать туда просто невозможно», - отметил он.

Ткаченко добавил, что дал поручение Департаменту муниципальной безопасности и Департаменту территориального контроля КГГА обеспечить регулярное инспектирование жилых районов на предмет нарушений правил парковки. Также будут привлечены управляющие компании, ОСМД и ЖСК.

В частности, Ткаченко поручил Департаменту транспортной инфраструктуры разработать план для обустройства антипарковочной инфраструктуры. Совместно с Департаментом финансов должны определить источники финансирования работ.

«Сразу скажу, это не быстрый процесс. Но начинаем», - подчеркнул он.

Глава МВА призвал киевлян способствовать обеспечению свободного доступа во дворы для экстренных служб. Он также попросил сообщать об оставленных автомобилях или препятствиях, которые блокируют проезд для спецтехники.

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