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Київ посилює контроль за паркуванням – нові правила для забезпечення доступу до дворів

16:51, 24 березня 2025
У Києві посилять контроль за паркуванням через проблеми з доступом до місць ворожих атак.
Київ посилює контроль за паркуванням – нові правила для забезпечення доступу до дворів
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У Києві планують посилити контроль за паркуванням автомобілів у дворах через труднощі, які виникають під час рятувальних операцій після ворожих атак. Про це повідомив глава Київської міської військової адміністрації (МВА) Тимур Ткаченко.

«Цими вихідними Київ пережив масовану дронову атаку. росіяни щоразу застосовують все більш цинічні, терористичні тактики, б'ють по житловій інфраструктурі. На окремих локаціях, в житлових кварталах – рятувальники стикнулися з проблемою доступу до місць ураження. Відтак виникають складнощі і в розгортанні рятувальних робіт. Двори настільки щільно запарковані, що доїхати туди просто неможливо», — зазначив він.

Ткаченко додав, що дав доручення Департаменту муніципальної безпеки та Департаменту територіального контролю КМДА забезпечити регулярне інспектування житлових районів на предмет порушень правил паркування. Також будуть залучені керуючі компанії, ОСББ і ЖБК.

Зокрема, Ткаченко доручив Департаменту транспортної інфраструктури розробити план для облаштування антипаркувальної інфраструктури. Спільно з Департаментом фінансів мають визначити джерела фінансування робіт.

«Відразу скажу, це не швидкий процес. Але розпочинаємо», — підкреслив він.

Глава МВА закликав киян сприяти забезпеченню вільного доступу до дворів для екстрених служб. Він також попросив повідомляти про залишені автомобілі чи перешкоди, які блокують проїзд для спецтехніки.

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Київ

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