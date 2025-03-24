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У Києві судитимуть виконроба, який допустив травмування співробітника на будівництві

22:54, 24 березня 2025
Робітник впав з висоти третього поверху та отримав тяжкі ушкодження під час роботи.
У Києві судитимуть виконроба, який допустив травмування співробітника на будівництві
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У Києві правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду відносно виконроба, який допустив травмування співробітника на будівництві. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що фігурант, будучи відповідальним за проведення робіт на об’єкті будівництва багатоповерхового житлового комплексу, не провів відповідний інструктаж для 38-річного працівника, який впав з висоти третього поверху та отримав тяжкі ушкодження під час роботи.

«Правоохоронці встановили, що 41-річний виконроб легковажно поставився до своїх службових обовʼязків, допустивши будівельника до виконання робіт стропальника на будівельному майданчику без попередньої професійної підготовки та без спеціального навчання. Зокрема, обвинувачений не провів інструктаж з техніки безпеки перед початком роботи, внаслідок чого потерпілий впав з висоти третього поверху незавершеного будівництва та отримав множинні переломи та травми», - заявили у поліції.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру та скерували обвинувальний акт до суду.

Йому загрожує покарання у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Наразі підприємство компенсувало потерпілому витрати на лікування та реабілітацію.

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суд прокуратура Київ

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