В Киеве будут судить прораба, который допустил травмирование сотрудника на строительстве

Рабочий упал с высоты третьего этажа и получил тяжелые травмы во время работы.

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В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении прораба, который допустил травмирование сотрудника на строительстве. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что фигурант, будучи ответственным за проведение работ на объекте строительства многоквартирного жилого комплекса, не провел соответствующий инструктаж для 38-летнего работника, который упал с высоты третьего этажа и получил тяжелые повреждения во время выполнения своих обязанностей.

«Правоохранители установили, что 41-летний прораб халатно отнесся к своим служебным обязанностям, допустив строителя к выполнению работ стропальщика на строительной площадке без предварительной профессиональной подготовки и специального обучения. В частности, обвиняемый не провел инструктаж по технике безопасности перед началом работ, в результате чего пострадавший упал с высоты третьего этажа незавершенного здания и получил множественные переломы и травмы», — сообщили в полиции.

Правоохранители сообщили фигуранту о подозрении и направили обвинительный акт в суд.

Ему грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

На данный момент предприятие возместило пострадавшему расходы на лечение и реабилитацию.

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