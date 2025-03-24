В Польше возобновили продажу «тревожных рюкзаков» для выживания на случай войны и чрезвычайных ситуаций

Biedronka возобновила продажу рюкзаков для выживания, которые содержат фонарик с режимом SOS, разжигатель, термоспальник со свистком и карабином.

Фото: Business Insider

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Сеть Biedronka в Польше возобновила продажу «тревожных рюкзаков» для выживания, которые могут пригодиться во время войны, эвакуации или другой серьезной чрезвычайной ситуации. Рюкзак содержит фонарик с режимом SOS, разжигатель, термосжигатель со свистком и карабин. Цена на такой рюкзак составляет до 150 злотых (~1600 грн). Об этом сообщает Business Insider.

Угроза со стороны России, которая ведет войну с Украиной, заставила многих поляков обратить больше внимания на средства, которые могут помочь во время экстренной эвакуации. Хотя польское правительство работает над созданием военного пособия для граждан, сеть Biedronka уже предложила свою версию рюкзака для выживания.

Рюкзак не позиционируется непосредственно как эвакуационный, однако его содержимое автоматически ассоциируется с этой целью. Ранее в сети уже предлагали рюкзаки, оснащенные различными аксессуарами для выживания, в частности в лесу. Цена таких рюкзаков в прошлом году была также менее 150 злотых, а теперь обновленную версию можно приобрести за 129 злотых.

В прошлом году на сайте Центра государственной безопасности Польши появилась инструкция «Подготовить эвакуационный рюкзак», а в Интернете можно было найти многочисленные предложения готовых рюкзаков для эвакуации, цена которых может достигать 3000 злотых.

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