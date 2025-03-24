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У Польщі відновили продаж «тривожних рюкзаків» для виживання на випадок війни та надзвичайних ситуацій

16:42, 24 березня 2025
Biedronka відновила продаж рюкзаків для виживання, які містять ліхтарик з режимом SOS, розпалювач, термоспальник зі свистком та карабіном.
У Польщі відновили продаж «тривожних рюкзаків» для виживання на випадок війни та надзвичайних ситуацій
Фото: Business Insider
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Мережа Biedronka в Польщі відновила продаж «тривожних рюкзаків» для виживання, які можуть стати у нагоді під час війни, евакуації або іншої серйозної надзвичайної ситуації. Рюкзак містить ліхтарик з режимом SOS, розпалювач, термоспальник зі свистком і карабін. Ціна на такий рюкзак становить до 150 злотих (~1600 грн). Про це повідомляє Business Insider.

Загроза з боку Росії, яка веде війну з Україною, змусила багатьох поляків звернути більше уваги на засоби, що можуть допомогти під час екстреної евакуації. Хоча польський уряд працює над створенням військового посібника для громадян, мережа Biedronka вже запропонувала свою версію рюкзака для виживання.

Рюкзак не позиціонується безпосередньо як евакуаційний, однак його вміст автоматично асоціюється з цією метою. Раніше в мережі вже пропонували рюкзаки, оснащені різними аксесуарами для виживання, зокрема у лісі. Ціна таких рюкзаків минулого року була також менше 150 злотих, а тепер оновлену версію можна придбати за 129 злотих.

Минулого року на сайті Центру державної безпеки Польщі з’явилася інструкція «Підготувати евакуаційний рюкзак», а в Інтернеті можна було знайти численні пропозиції готових рюкзаків для евакуації, ціна яких може досягати 3000 злотих.

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Польща

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