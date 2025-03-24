Россия ударила ракетами по центру Сум – попадание в многоэтажные дома и школу

Известно о 74 раненых, среди них 13 детей.

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24 марта российская армия нанесла ракетный удар по центру Сум, что привело к разрушениям и многочисленным жертвам. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. Сейчас сообщают, что в результате атаки пострадали 74 человека, среди которых 13 детей.

Повреждены несколько многоэтажных домов и школа. Поскольку ученики находились в защитном сооружении, они остались невредимыми. Сейчас продолжается эвакуация людей из пострадавших районов.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела, в частности тушат пожары и оказывают помощь пострадавшим. Власти уверяют, что делается все возможное для оказания медицинской помощи и минимизации последствий атаки.

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