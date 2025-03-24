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Міністр фінансів Великої Британії втрапила у скандал через отримання безкоштовних квитків на концерт Сабріни Карпентер

17:28, 24 березня 2025
Скандал із подарованими квитками виник на тлі посилених вимог до прозорості міністрів.
Міністр фінансів Великої Британії втрапила у скандал через отримання безкоштовних квитків на концерт Сабріни Карпентер
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Міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз пояснила, чому прийняла безкоштовні квитки на концерт співачки Сабріни Карпентер. За її словами, вона їх задекларує.

В ефірі BBC вона пояснила, що пішла на концерт із родичкою кілька тижнів тому. За її словами, через посилену охорону їй складно відвідувати публічні заходи інкогніто: «Я маю охорону, тож вже не так просто просто сидіти в залі на концерті, як раніше».

Рейчел Рівз отримала безкоштовні квитки на концерт Сабріни Карпентер, але не розкрила, від кого саме їх отримала. Вона зазначила, що ці квитки не мали встановленої ціни, тому їх не можна було придбати звичайним способом: «Ці квитки не мали ціни. Але я вказуватиму їхню вартість у декларації».

BBC нагадує, що минулого року прем’єр-міністр Кір Стармер посилив правила для міністрів щодо подарунків і безкоштовних запрошень. Це сталося після критики на його адресу через дорогі подарунки. Зокрема, він повернув понад £6,000 за квитки й інші форми гостинності, які отримав — серед них шість квитків на концерт Тейлор Свіфт.

Попри це, він залишив за собою право приймати деякі запрошення з міркувань безпеки. Наприклад, у вересні його запросили в корпоративну ложу футбольного клубу «Арсенал», бо сидіти на звичайних місцях із охороною було б дорожче для бюджету.

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