Володимир Зеленський призначив Миколу Калашника головою Київської облдержадміністрації

До цього Микола Калашник був виконувачем обов'язків голови Київської ОДА.

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Президент Володимир Зеленський призначив Миколу Калашника головою Київської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі №176/2025.

Раніше повідомлялося, що Кабмін підтримав призначення Миколи Калашника головою Київської ОДА.

Що відомо про Миколу Калашника

05.2012 до 11.2013 - економіст‚ економіст з договірних та претензійних робіт‚ заступник начальника відділу; Комунальне підприємство «Дирекція з управління та обслуговування нежитлового фонду Дарницького району м. Києва»;

11.2013 до 11.2017 - головний спеціаліст: відділ з питань майна комунальної власності; головний спеціаліст, начальник відділу: відділ з питань майна комунальної власності та приватизації державного житлового фонду; Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація;

11.2017 до 10.06.2020 - керівник апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

З 11.06.2020 - перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

З 2022 року до 13 грудня 2024 року - тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

13 грудня 2024 року Микола Калашник призначений першим заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

1 січня 2025 року призначений в.о. голови Київської обласної державної адміністрації.

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