Киев планирует капитальный ремонт 10 трамваев в этом году – что изменится

В Киеве начали капитальный ремонт трамваев для улучшения комфорта и безопасности пассажиров.

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В Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили о процессе капитального ремонта трамваев, который позволяет продлить срок службы транспортных средств на 10 лет, улучшая комфорт и безопасность пассажиров.

Во время ремонта специалисты обновляют основные конструктивные элементы трамваев, в частности:

Восстанавливают или заменяют кузов, несущие элементы, тележки, тяговые электродвигатели и тормозную систему.

Устанавливают современные системы управления и электроники.

Модернизируют салон, заменяя обшивку, сиденья и поручни.

Улучшают доступность для маломобильных групп населения: устанавливают пандусы и специальные места для лиц с инвалидностью.

Для трамваев типа Татра ТЗ, где невозможно установить пандус, на лестнице размещены предупредительные полосы.

Капитальный ремонт длится от 3 до 4 месяцев, в зависимости от износа трамвая и наличия необходимых запчастей. В этом году планируется отремонтировать 10 трамваев.

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