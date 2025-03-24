Киев планирует капитальный ремонт 10 трамваев в этом году – что изменится

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили о процессе капитального ремонта трамваев, который позволяет продлить срок службы транспортных средств на 10 лет, улучшая комфорт и безопасность пассажиров.
Во время ремонта специалисты обновляют основные конструктивные элементы трамваев, в частности:
Для трамваев типа Татра ТЗ, где невозможно установить пандус, на лестнице размещены предупредительные полосы.
Капитальный ремонт длится от 3 до 4 месяцев, в зависимости от износа трамвая и наличия необходимых запчастей. В этом году планируется отремонтировать 10 трамваев.
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