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Решения судов относительно уклонения от мобилизации смогут изъять из публичной части Реестра – финальная версия законопроекта

20:00, 23 марта 2025
Кроме того, судья сможет при внесении судебного решения в Реестр определить некоторые сведения как не подлежащие разглашению.
Решения судов относительно уклонения от мобилизации смогут изъять из публичной части Реестра – финальная версия законопроекта
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На сайте Верховной Рады опубликована финальная версия законопроекта №7033-д о внесении изменений в Закон «О доступе к судебным решениям» с целью предотвращения разглашения сведений в текстах судебных решений. Комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал принять ее во втором чтении и в целом как закон.

Среди прочего предлагается установить, что из публичного доступа будут изъяты судебные решения:

  • в уголовных производствах в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении уголовных правонарушений против обеспечения мобилизации (статьи 336–336-2 УК);
  • в административных делах по исковым заявлениям ТЦК относительно временного ограничения граждан Украины в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

Эти решения будут закрыты во время военного положения и в течение года после его прекращения или отмены.

Кроме того, устанавливается, что если судебное решение, оглашенное в открытом судебном заседании, содержит отдельную информацию, разглашение которой, по убеждению суда, может нанести вред национальной безопасности, и применение положений статьи 7 этого Закона не обеспечивает ее неразглашения, судья может при внесении такого судебного решения в Реестр определить соответствующие сведения как не подлежащие разглашению.

Это касается, в частности, данных, идентифицирующих определенные товары или услуги военного назначения, предприятия, учреждения и организации, являющиеся исполнителями или соисполнителями государственных контрактов (договоров) по оборонным закупкам, адреса местонахождения органов военного управления, соединений, воинских частей, высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений заведений высшего образования, подчиненных Министерству обороны, СБУ, разведывательным органам Украины, Госспецсвязи, Государственной пограничной службе, места прохождения военной службы, местонахождения государственных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, в отношении которых АО «Украинская оборонная промышленность» выполняет функции уполномоченного субъекта хозяйствования по управлению объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе, а также хозяйственных обществ в ОПК и т. д.

Также могут закрывать наименования объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, согласно перечню, утвержденному Кабмином.

Кроме того, устанавливается, что общий доступ к определениям хозяйственного суда о предоставлении органам АМКУ разрешения на проведение проверки субъектов хозяйствования, объединений, органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля и/или совершения предусмотренных законодательством о защите экономической конкуренции процессуальных действий в виде осмотра, наложения ареста, опломбирования (опечатывания), изъятия обеспечивается через один год после внесения таких постановлений в Реестр.

Уточняется, что доступ (общий и полный) к определениям в уголовных производствах об аресте имущества, об отказе в удовлетворении ходатайства об аресте имущества, о временном доступе к вещам и документам, об отказе в удовлетворении ходатайства о временном доступе к вещам и документам, о разрешении на обыск жилья или другого владения лица, об отказе в удовлетворении ходатайства об обыске жилья или другого владения лица, о разрешении на проведение негласного следственного (розыскного) действия, об отказе в предоставлении разрешения на проведение негласного следственного (розыскного) действия обеспечивается через один год после внесения таких определений в Реестр.

Автор: Наталя Мамченко

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