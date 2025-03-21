Рішення судів стосовно ухилення від мобілізації зможуть вилучити з публічної частини Реєстру — фінальна версія законопроекту

Крім того, суддя зможе під час внесення судового рішення до Реєстру визначити певні відомості такими, що не підлягають розголошенню.

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На сайті Верховної Ради опублікована фінальна версія законопроекту 7033-д про внесення змін до Закону «Про доступ до судових рішень» щодо запобігання розголошенню відомостей у текстах судових рішень. Комітет ВР з питань правової політики рекомендував прийняти її в другому читанні та в цілому як закон.

Серед іншого, пропонується встановити, що будуть вилучені з публічного доступу судові рішення:

у кримінальних провадженнях стосовно осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень проти забезпечення мобілізації (статті 336- 336-2 КК);

в адміністративних справах за позовними заявами ТЦК з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Ці рішення будуть закриті під час воєнного стану та протягом року після його припинення чи скасування.

Крім того, встановлюється, що якщо судове рішення, проголошене у відкритому судовому засіданні, містить окрему інформацію, розголошення якої на переконання суду може зашкодити національній безпеці, і застосування положень статті 7 цього Закону не забезпечує її нерозголошення, суддя може під час внесення такого судового рішення до Реєстру визначити відповідні відомості такими, що не підлягають розголошенню, якщо вони ідентифікують зокрема певні товари чи послуги військового призначення, підприємства, установи та організації, що є виконавцями або співвиконавцями державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель, адреси місця розташування органів військового управління, з’єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства оборони, СБУ, розвідувальних органів України, Держспецзв’язку, Державної прикордонної служби, місця проходження військової служби, місцезнаходження державних унітарних підприємств, у тому числі казенних підприємств, щодо яких АТ «Українська оборонна промисловість» виконує функції уповноваженого суб’єкта господарювання з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі, а також господарських товариств в ОПК тощо.

Також можуть закривати найменування об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, відповідно до переліку, затвердженого Кабміном.

Крім того, встановлюється, що загальний доступ до ухвал господарського суду про надання органам АМКУ дозволу на проведення перевірки суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю та/або вчинення передбачених законодавством про захист економічної конкуренції процесуальних дій у вигляді проведення огляду, накладення арешту, опломбовування (опечатування), вилучення забезпечується через один рік після внесення таких ухвал до Реєстру.

Уточнюється, що доступ (загальний та повний) до ухвал у кримінальних провадженнях про арешт майна, про відмову в задоволенні клопотання про арешт майна, про тимчасовий доступ до речей та документів, про відмову в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, про відмову в задоволенні клопотання про обшук житла чи іншого володіння особи, про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, про відмову в наданні дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії забезпечується через один рік після внесення таких ухвал до Реєстру.

Автор: Наталя Мамченко

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