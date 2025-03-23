Протокол и постановление ТЦК не могут служить единственными доказательствами уведомления о необходимости явиться в ТЦК — суд

Материалы дела не содержали ни копии повестки с личной подписью истца о ее получении, ни видеозаписи процесса вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, ни акта об отказе от ее получения, ни обратного уведомления от почтовой службы о ее отправке.

Фото: 0532.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если нет других доказательств вручения повестки ТЦК, то протокол и постановление ТЦК не могут служить единственными доказательствами уведомления о необходимости явиться в ТЦК. На это указал Второй апелляционный административный суд в деле №529/846/24.

Обстоятельства дела

Мужчина обратился с иском к ТЦК, указав, что постановление было составлено при отсутствии надлежащих и допустимых доказательств, подтверждающих совершение им административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 210 КУоАП.

Он пояснил, что в протоколе от 11.09.2024, на основании которого вынесено спорное постановление ТЦК, указано, что 15.08.2024 истец получил повестку для явки 15.08.2024 в 9:00 в ТЦК с целью сверки учетных данных и прохождения ВЛК.

При этом в постановлении от 12.09.2024 указано, что он должен был явиться в ТЦК 15.08.2024 в 15:00, то есть неясно, когда именно 15.08.2024 истец должен был явиться в ТЦК и какая именно неявка (в 9:00 или в 15:00) послужила основанием для привлечения его к административной ответственности.

Кроме того, постановление ТЦК от 12.09.2024 содержит значительные расхождения и противоречия: утверждается, что на 11.09.2024 истец в ТЦК не явился и о причинах неявки не сообщил, но в том же постановлении ТЦК указывает, что 11.09.2024 истец, прибыв в ТЦК, сообщил о причинах неявки, которые признаны неуважительными.

Он добавил, что никаких доказательств, подтверждающих получение повестки, ответчиком не предоставлено, а в постановлении от 11.09.2024 отсутствует указание на данные фото- или видеофиксации, носители которых прилагаются. Таким образом, есть основания считать, что вручение повестки о вызове в ТЦК ему не осуществлялось.

Кроме того, поскольку согласно ч. 2 ст. 254 КУоАП протокол об административном правонарушении в случае его оформления составляется не позднее 24 часов с момента выявления лица, совершившего правонарушение, непонятно, почему протокол составлен почти через месяц после даты предполагаемого совершения правонарушения.

Дополнительно отметил, что должностные лица ТЦК, несмотря на составление протокола в течение месяца, назначили рассмотрение дела на следующий день после его составления, что противоречит ст. 277-2 КУоАП и сделало невозможным его присутствие на рассмотрении дела для предоставления аргументов по своей позиции.

Решением Диканского райсуда Полтавской области от 31.10.2024 в удовлетворении иска было отказано. Истец подал апелляционную жалобу.

Что решил апелляционный суд

Коллегия судей апелляционного административного суда пришла к выводу, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению по следующим причинам.

Фактическим основанием для привлечения истца к административной ответственности послужил протокол от 11.09.2024, в котором суть заключалась в неявке военнообязанного истца на 11.09.2024 в ТЦК для сверки учетных данных и прохождения ВЛК после получения 15.08.2024 (время не указано) повестки на 15.08.2024 в 09:00, а также в неуведомлении о причинах неявки.

Исследовав имеющийся в материалах дела протокол от 11.09.2024, коллегия судей ААС установила, что он, вопреки ч. 2 ст. 254 КУоАП, был составлен через 27 дней после выявления личности истца, который, согласно содержанию указанного акта, совершил правонарушение.

При этом личность истца должна была быть достоверно известна, если на него действительно была оформлена повестка, а потому протокол должен был быть составлен до 9:00 16.08.2024.

Кроме того, как видно из содержания иска, истец вообще отрицает факт уведомления о необходимости явиться 15.08.2024 в ТЦК, а потому для полного и всестороннего рассмотрения дела необходимо выяснить факт надлежащего информирования истца об обязанности явиться в ТЦК.

Судом апелляционной инстанции установлено, что в качестве подтверждения совершения истцом правонарушения в материалы дела предоставлены только протокол от 11.09.2024 и постановление от 12.09.2024.

Каких-либо обстоятельств или сведений о том, как истцу вручалась повестка о необходимости явиться 15.08.2024 в ТЦК, указанный протокол не содержит.

Ни в суд первой инстанции, ни в апелляционный суд доказательства, подтверждающие надлежащее уведомление о необходимости явиться в ТЦК для сверки учетных данных и прохождения ВЛК, не были приложены.

Коллегия судей учитывает, что материалы дела не содержат ни копии повестки с личной подписью истца о ее получении, ни видеозаписи процесса вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, ни акта об отказе от ее получения, ни обратного уведомления от почтовой службы о ее отправке.

Учитывая, что единственным доказательством уведомления истца о необходимости явиться в ТЦК являются протокол и спорное постановление, заверенные должностными лицами ТЦК, при этом обязательная фото- и видеофиксация с использованием технических средств во время вручения повестки 15.08.2024 не проводилась (доказательств обратного в материалах дела нет), ответчик не доказал соблюдение установленного законом порядка вручения повестки и, как следствие, не опроверг сомнения в достоверности и правдивости фактов, удостоверенных указанными лицами. Эти доказательства не могут быть безоговорочно приняты в качестве подтверждения обстоятельств вручения повестки, поскольку должностные лица ТЦК являются непосредственно заинтересованными в ходе и результате рассмотрения дела.

Кроме того, протокол от 11.09.2024, который согласно требованиям ст. 256 КУоАП должен содержать необходимые сведения об обстоятельствах совершения правонарушения, не содержит никаких ссылок на обстоятельства, при которых истцу вручалась повестка или осуществлялось любое другое уведомление о необходимости явиться в ТЦК. Это, в свою очередь, ставит под сомнение факт ее вручения как на 15.08.2024, так и на дату составления указанного протокола и рассмотрения дела об административном правонарушении.

К тому же, следует отметить, что протокол от 11.09.2024 и постановление содержат значительные расхождения во времени, когда именно истцу следовало явиться в ТЦК для сверки учетных данных и прохождения ВЛК, что также вызывает обоснованные сомнения в достоверности сведений, указанных в этих документах.

Вывод суда первой инстанции о том, что такие расхождения существенно не влияют на суть совершенного административного правонарушения, коллегия судей считает неприемлемым, поскольку постановление о привлечении к административной ответственности является решением субъекта властных полномочий, актом индивидуального действия, который устанавливает соответствующие права и обязанности для лица, в отношении которого оно вынесено.

Такое решение субъекта властных полномочий должно быть обоснованным на момент его принятия, поскольку оно имеет значимые последствия для истца, находящегося в неравном положении по отношению к субъекту властных полномочий.

Нарушение норм процессуального права, несоблюдение предусмотренной законом процедуры и порядка вынесения такого решения субъектом властных полномочий при составлении постановления о привлечении к административной ответственности сводит на нет саму суть и задачи административной ответственности лица, совершившего правонарушение, поскольку делает невозможным учет судом, рассматривающим дело об административном правонарушении, предоставленных ответчиком доказательств.

Коллегия судей пришла к выводу, что ответчик не подтвердил обстоятельства получения истцом повестки и, соответственно, не доказал факт уведомления его в установленном законом порядке о необходимости явиться 15.08.2024 в ТЦК, что послужило основанием для вынесения спорного постановления.

Вместе с этим, в контексте спорных правоотношений, учитывая отрицание истцом факта вручения ему повестки, именно ответчик в соответствии с ч. 2 ст. 77 КАС Украины должен доказать надлежащими доказательствами существование такого факта и, как следствие, надлежащее информирование истца об обязанности явиться.

С учетом вышеизложенного, вина истца не доказана надлежащими и достаточными доказательствами, а следовательно, в действиях истца отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 210 КУоАП. Таким образом, апелляционный административный суд отменил решение районного суда и принял постановление об удовлетворении исковых требований.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.