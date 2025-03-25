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Для кваліфікації ухилення від мобілізації достатньо встановити факт отримання повістки та неявки до ТЦК без поважних причин – Верховний Суд

12:38, 25 березня 2025
Засуджений стверджував, що суд неправильно встановив обставини справи, зокрема в частині вручення йому «бойової» повістки за місцем його роботи, але Верховний Суд вказав, що невстановлення часу вручення повістки ТЦК не впливає на об'єктивну і суб'єктивну сторони цього злочину.
Для кваліфікації ухилення від мобілізації достатньо встановити факт отримання повістки та неявки до ТЦК без поважних причин – Верховний Суд
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Для кваліфікації діяння за статтею 336 Кримінального кодексу як ухилення від мобілізації достатньо встановити факт отримання військовозобов’язаним повістки та його неявку без поважних причин у зазначені місце і час до ТЦК. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 13 лютого 2025 року по справі №168/1083/23.

Невстановлення точного часу вручення повістки не впливає на об'єктивну і суб'єктивну сторони цього злочину, основними елементами яких є саме факт наявності такої повістки та наслідок у вигляді невиконання зазначених у ній приписів.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», незабаром подібні справи закриють у публічній частині Реєстру судових рішень. Відповідний законопроект 7033-д Верховна Рада збирається ухвалити в другому читанні.  

Обставини справи

Військовозобов’язаний, перебуваючи на обліку у ТЦК, будучи придатним за станом здоров’я до військової служби та обізнаним про його призов під час мобілізації, не з’явився без поважних причин у пункт збору до ТЦК для відправки до військової частини, чим порушив процес комплектування ЗСУ під час мобілізації і тим самим ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав винуватим і засудив військовозобов’язаного за ст. 336 КК.

У касаційній скарзі засуджений стверджує, що суд першої інстанції неправильно встановив обставини справи, зокрема в частині вручення йому «бойової» повістки за місцем його роботи на території готелю.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. В обґрунтування позиції ККС ВС вказав, що за приписами статті 22 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» під час мобілізації громадяни (військовозобов’язані та резервісти) зобов’язані з’явитися на збірні пункти територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними повістках або мобілізаційних розпорядженнях.

У разі отримання повістки про виклик до ТЦК громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначені у ній місце та строк.

Об`єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК (ухилення від призову за мобілізацією), проявляється в ухиленні від призову на військову службу шляхом дії або так званої змішаної бездіяльності (ухилення від виконання певного обов`язку вчинюється шляхом вчинення певних дій). Ухилення від призову за мобілізацією у формі бездіяльності полягає у неявці до місця, визначеного у повістці або наказі військового комісара, зокрема до військового комісаріату для відправлення до військової частини. Злочин є закінченим з моменту неявки військовозобов`язаного до такого місця.

Отже, дії особи матимуть склад злочину, передбаченого статті 336 КК, у разі якщо вона під час мобілізації на особливий період, отримавши повістку про виклик до ТЦК, без визначених законом поважних причин, не з’явилася у зазначені у цій повістці місце та строк до збірного пункту ТЦК для відправлення до військової частини.

Разом з тим невстановлення часу вручення такої повістки, не впливає на об’єктивну і суб’єктивну сторони вказаного кримінального правопорушення, основними елементами яких є саме факт наявності такої повістки та наслідок у вигляді невиконання зазначених у ній приписів (нез’явлення до ТЦК у встановлений строк).

З матеріалів справи вбачається, що обвинуваченому була вручена повістка про необхідність прибути до ТЦК 25.04.2023 о 10:00, він розписався про її отримання і корінець цієї повістки був направлений у ТЦК. При цьому обвинувачений не з’явився до центру укомплектування без поважних причин.

Нагадаємо, що наразі громадянин вважається оповіщеним ТЦК навіть, якщо він не розписався за отримання повістки.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд призов повістка судова практика військовослужбовці ТЦК мобілізація військовозобов'язаний військова служба

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