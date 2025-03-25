В Париже 500 улиц превратят в пешеходные зоны

Парижане поддержали план превращения 500 улиц в пешеходные зоны.

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В Париже более 60% избирателей поддержали инициативу городских властей по превращению 500 улиц в пешеходные зоны и их озеленение. Это решение должно стать частью усилий городского совета для ограничения использования автомобилей и улучшения качества воздуха, пишет Reuters.

Референдум, состоявшийся 23 марта, показал, что 66% проголосовавших парижан поддержали план преобразования улиц в разных районах города. Также предусмотрено убирание парковок с этих улиц.

Однако явка на голосовании была низкой: из 1,4 миллиона человек, которые могли принять участие, проголосовало лишь 54,5 тысячи, что составляет около 4%. Это первый референдум в Париже, на котором разрешили голосовать с 16 лет. Мэр Парижа, Анн Идальго, подчеркнула важность привлечения молодежи к политическим процессам.

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