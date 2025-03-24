Государственная судебная администрация в течение 2 месяцев ограничит доступ граждан к текстам судебных решений по делам об уклонении от мобилизации

Верховная Рада готовится принять в целом законопроект об ограничении доступа граждан к определенным судебным решениям, включая приговоры по делам об уклонении от мобилизации – перечень ограничений.

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Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит и, скорее всего, примет в целом как закон законопроект 7033-д об ограничении доступа граждан к судебным решениям, касающимся мобилизации. Рекомендацию принять закон в целом предоставил Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Финальная редакция законопроекта о внесении изменений в Закон «О доступе к судебным решениям» для предотвращения разглашения сведений в текстах судебных решений предусматривает, что в течение действия военного положения и года с даты его прекращения или отмены ограничивается доступ к судебным решениям:

в уголовных производствах в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении уголовных правонарушений против обеспечения мобилизации (статьи 336–336-2 Уголовного кодекса);

в административных делах по исковым заявлениям ТЦК относительно временного ограничения граждан в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

Кроме этих решений, законопроект предусматривает и другие ограничения.

Так, если судебное решение, оглашенное в открытом судебном заседании, содержит отдельную информацию, разглашение которой, по убеждению суда, может нанести вред национальной безопасности, и применение положений статьи 7 этого закона не обеспечивает ее неразглашение, судья может при внесении такого судебного решения в Реестр определить соответствующие сведения как не подлежащие разглашению, если они идентифицируют:

адреса местонахождения органов военного управления, соединений, воинских частей, высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений учреждений высшего образования, относящихся к сфере управления Министерства обороны, СБУ, разведывательных органов Украины, Госспецсвязи, Государственной пограничной службы;

места прохождения военной службы военнослужащими;

местонахождение государственных унитарных предприятий, в том числе казенных предприятий, в отношении которых АО «Украинская оборонная промышленность» выполняет функции уполномоченного субъекта хозяйствования по управлению объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе, а также хозяйственных обществ в оборонно-промышленном комплексе, определенных пунктом 1 части первой статьи 1 Закона «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности»;

товары военного назначения, определенные Законом «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования», в частности изделия военного назначения, услуги военного назначения, технологии военного назначения, а также процессы разработки, производства, модификации, модернизации, испытаний, технического обслуживания, ремонта, транспортировки, хранения товаров военного назначения;

предприятия, учреждения и организации, являющиеся исполнителями или соисполнителями государственных контрактов (договоров) по оборонным закупкам в отношении вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их составных частей, беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы и активных средств противодействия техническим разведкам, включая производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг по их разработке, изготовлению, ремонту, модернизации и утилизации.

Также в статье 7 Закона «О доступе к судебным решениям» будет предусмотрено, что в текстах судебных решений, открытых для общего доступа, не могут быть разглашены следующие сведения:

местонахождение, идентификационный код согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины (при наличии) и наименование органов военного управления, соединений и воинских частей, высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений учреждений высшего образования, относящихся к сфере управления Министерства обороны, СБУ, разведывательных органов Украины, Госспецсвязи, Государственной пограничной службы;

местонахождение, идентификационный код и наименование государственных унитарных предприятий, в том числе казенных предприятий, в отношении которых АО «Украинская оборонная промышленность» выполняет функции уполномоченного субъекта хозяйствования по управлению объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе, а также хозяйственных обществ в оборонно-промышленном комплексе, определенных пунктом 1 части первой статьи 1 Закона «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности»;

местонахождение, идентификационный код и наименование объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, согласно перечню, утвержденному Кабмином.

Кроме того, в статье 4 Закона «О доступе к судебным решениям» будет предусмотрено, что доступ (общий и полный) к постановлениям в уголовных производствах об аресте имущества, об отказе в удовлетворении ходатайства об аресте имущества, о временном доступе к вещам и документам, об отказе в удовлетворении ходатайства о временном доступе к вещам и документам, о разрешении на обыск жилья или иного владения лица, об отказе в удовлетворении ходатайства об обыске жилья или иного владения лица, о разрешении на проведение негласного следственного (розыскного) действия, об отказе в предоставлении разрешения на проведение негласного следственного (розыскного) действия обеспечивается через один год после внесения таких постановлений в Реестр.

Общий доступ к постановлениям хозяйственного суда о предоставлении органам Антимонопольного комитета Украины разрешения на проведение проверки субъектов хозяйствования, объединений, органов власти, органов местного самоуправления, органов административно-хозяйственного управления и контроля и/или совершения предусмотренных законодательством о защите экономической конкуренции процессуальных действий в виде проведения осмотра, наложения ареста, опломбирования (опечатывания), изъятия обеспечивается через один год после внесения таких постановлений в Реестр.

Предусмотрено, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Государственной судебной администрации Украины будет поручено в течение двух месяцев со дня вступления в силу этого закона обеспечить ограничение общего доступа к судебным решениям.

Автор: Наталя Мамченко

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