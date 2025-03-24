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Пациентов заставляли платить за лечение — в Винницком кардиоцентре выявили нарушения

18:48, 24 марта 2025
Проверка также обнаружила, что количество использованных медицинских материалов не совпадает с записями — это может означать либо утаивание, либо фальсификацию данных.
Пациентов заставляли платить за лечение — в Винницком кардиоцентре выявили нарушения
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В соцсетях появилась информация, что в Винницком кардиоцентре с пациента требовали деньги. В Министерстве охраны здоровья сообщили, что сразу же создали комиссию и вместе с НСЗУ и правоохранителями начали проверку.

Так, уже во время визита выявили проблемы: пациентов не обеспечивали бесплатными лекарствами, хотя они были в наличии, а также нашли несоответствие в документации относительно проведённых операций.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что практика, когда пациента заставляют покупать лекарства за свой счет во время стационарного лечения, должна быть остановлена. Он напомнил, что государство гарантирует бесплатное обеспечение пациентов необходимыми лекарствами и медизделиями в стационаре в соответствии со стандартами лечения.

Предварительно установлено, что в больнице систематически возникают проблемы с обеспечением пациентов бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, предусмотренными стандартами лечения, хотя они фактически есть в наличии.

Также выявлены расхождения между количеством медицинских изделий, использованных для лечения пациентов и числящихся на учёте в медучреждении, и данными, внесёнными в электронную систему здравоохранения о проведённых операциях.

В МОЗ указали, что это может свидетельствовать о систематическом использовании неучтённых медицинских изделий или даже фальсификации информации относительно медицинских вмешательств.

«Выявленные факты недопустимы. Поэтому Министерство охраны здоровья обратится к владельцу Винницкого кардиоцентра — Винницкому городскому совету — с требованием немедленно принять меры, чтобы исключить подобные злоупотребления, в частности, принять необходимые управленческие и кадровые решения в отношении руководства кардиоцентра. Комиссия передаст собранные материалы представителям владельца больницы и правоохранительным органам. Ещё в январе я был на открытии нового корпуса кардиоцентра в Виннице. Средства на его строительство были выделены в рамках совместного проекта МОЗ и Всемирного банка. Сейчас здесь созданы все условия для того, чтобы пациенты бесплатно получали высококвалифицированную медицинскую помощь. И она должна предоставляться. Всем, кто думает иначе, не место в украинской медицинской системе», — заявил министр охраны здоровья Виктор Ляшко.

В министерстве подчёркивают: все медучреждения, которые заключили договор с Национальной службой здоровья в рамках программы медицинских гарантий, обязаны бесплатно обеспечивать пациентов необходимыми лекарствами и медицинскими услугами. Требовать деньги с пациентов за медикаменты или услуги, гарантированные государством, незаконно и недопустимо.

«Если у вас требуют оплатить лечение или лекарства, звоните на горячую линию НСЗУ 16-77 или Министерства охраны здоровья по номеру 0 800 505 201», — отметили в ведомстве.

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Минздрав Виктор Ляшко больница

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