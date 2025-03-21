Україна та США найближчим часом укладуть угоду щодо копалин – Трамп

Трамп заявив, що мінеральні ресурси України «мають величезне значення».

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Київ найближчим часом укладуть угоду щодо видобутку критично важливих мінеральних ресурсів. Про це він повідомив під час виступу на освітньому заході, пише Європейська правда.

За його словами, він уже підписав виконавчий указ, спрямований на значне збільшення видобутку рідкісноземельних металів і мінералів. Трамп зазначив, що США активно укладають відповідні угоди з різними країнами, зокрема з Україною.

«[Україна] має величезне значення у рідкісноземах, і ми цінуємо це», – наголосив він.

Також американський президент висловив сподівання, що війну між Україною та Росією вдасться завершити.

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