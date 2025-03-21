США пропонують взяти українські АЕС під свій контроль – FT

США хочуть переглянути угоду щодо українських копалин.

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Адміністрація Дональда Трампа прагне перегляду економічної угоди з Україною, включивши до неї питання атомної енергетики. За даними The Financial Times, Вашингтон пропонує Києву передати під американський контроль атомну станцію, яка наразі перебуває під контролем Росії.

Перемовини між країнами тривають у межах угоди щодо мінеральних ресурсів. США наполягають на розширенні її умов, що викликає занепокоєння української сторони. Київ наполягає на розмежуванні питань контролю над корисними копалинами та енергетичними активами.

Під час телефонної розмови цього тижня Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили енергопостачання України, зокрема Запорізьку атомну електростанцію. Однак офіційних пропозицій щодо передачі АЕС Київ поки що не отримував.

Як зазначає FT, українські чиновники побоюються, що Вашингтон може використовувати питання енергетики як важіль тиску, особливо після призупинення постачання зброї та розвідданих. Представники Білого дому підтвердили, що тема контролю над ресурсами залишається відкритою, проте наголосили, що наразі основна увага зосереджена на питаннях безпеки.

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