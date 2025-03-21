Адміністрація Трампа планує перейменувати USAID та впровадить блокчейн для контролю допомоги

Держдеп готує масштабну реорганізацію.

Фото: WIRED

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Адміністрація Дональда Трампа готується до масштабної реорганізації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Відповідно до внутрішнього меморандуму Держдепартаменту, планується перейменування агентства на «Міжнародну гуманітарну допомогу США» (US International Humanitarian Assistance, IHA) та його підпорядкування безпосередньо державному секретарю. Про це повідомляє WIRED.

Документ також передбачає використання блокчейн-технологій у процесі закупівель та виплат. У меморандумі йдеться про підвищення безпеки, прозорості та ефективності завдяки відстежуванню всіх транзакцій у блокчейні. Втім, поки що не уточнюється, чи буде це використання криптовалют або лише інструмент обліку.

Реформа відбувається на тлі невизначеності щодо майбутнього USAID. Після інавгурації Трампа Держдепартамент відправив працівників агентства у відпустку, скоротив персонал і призупинив фінансування низки програм. Хоча суд тимчасово заблокував ліквідацію USAID, адміністрація продовжує його реформування.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Офіс генерального інспектора USAID проведе аудит активів, що лишилися в країнах після припинення фінансування USAID.

Нагадаємо, що в Україні за кошти USAID в Україні проводили круглі столи у Комітеті Верховної Ради з питань свободи слова, трансформували комунікації та підвищували доброчесність чиновників.

Загалом, як писала «Судово-юридична газета», ліквідація USAID може зупинити виплати урядовим органам та громадським організаціям, які займалися трансформацією комунікацій, медіа та доброчесністю посадовців на 835 млн доларів.

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