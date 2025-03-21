Росіяни атакували дронами передмістя Одеси – горіли торговий центр, магазини, є постраждалі

Окупанти обстріляли цивільні об’єкти біля Одеси, серед постраждалих – діти.

Фото: ДСНС

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Увечері російські окупанти завдали масованого удару дронами по передмістю Одеси, спричинивши масштабні пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури.

Як повідомили в Одеській міській раді, внаслідок атаки зайнялися торговельні об'єкти, пошкоджено автомобілі. За словами мера міста Геннадія Труханова, серед постраждалих є мирні жителі, яким надають медичну допомогу.

На оприлюднених кадрах видно зруйновані та охоплені вогнем будівлі, а також рятувальників і пожежну техніку. У ДСНС зазначили, що пожежі охопили торговий центр, магазини, а також пошкоджено багатоповерхівку.

За попередніми даними, постраждали троє підлітків. Для ліквідації наслідків залучили понад 70 рятувальників, 22 одиниці пожежної техніки, а також добровольців.

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