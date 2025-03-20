США організують непрямі переговори між Україною та РФ у Саудівській Аравії, — Келлог

Обидві сторони перебуватимуть у різних кімнатах, зазначив Кіт Келлог.

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Сполучені Штати під час переговорів з Росією у Саудівській Аравії організують непрямі переговори Москви з Україною. Буде задіяна так звана "човникова дипломатія", а сторони зустрічатися одне з одним не будуть, повідомив спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв'ю американському журналісту Гленну Беку.

За його словами, вже цього тижня американська сторона відправляє так звані технічні групи на "непрямі переговори" в Саудівській Аравії.

"Це коли обидві сторони приходять, але перебувають у різних кімнатах", – пояснив Келлог.

Він зазначив, що американська делегація буде посередником у цих перемовинах, яка спілкуватиметься по черзі то з однією, то з іншою стороною.

"По суті, це човникова дипломатія між кімнатами в Ер-Ріяді.Подивимося, чи вдасться нам досягти всеосяжного припинення вогню. Це буде першим кроком до закінчення війни", - додав Келлог.

Нагадаємо, що США та РФ проведуть переговори в Ер-Ріяді 24 березня.

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