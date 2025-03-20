США организуют косвенные переговоры между Украиной и РФ в Саудовской Аравии, — Келлог

Обе стороны будут находиться в разных комнатах, отметил Кит Келлог.

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Соединенные Штаты в ходе переговоров с Россией в Саудовской Аравии организуют косвенные переговоры Москвы с Украиной. Будет задействована так называемая "челночная дипломатия", а стороны встречаться друг с другом не будут, сообщил спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью американскому журналисту Гленну Беку.

По его словам, уже на этой неделе американская сторона отправляет так называемые технические группы на "косвенные переговоры" в Саудовской Аравии.

"Это когда обе стороны приходят, но находятся в разных комнатах", – объяснил Келлог.

Он отметил, что американская делегация будет посредником в этих переговорах, которая будет общаться поочередно то с одной, то с другой стороной.

"По сути, это челночная дипломатия между комнатами в Эр-Рияде. Посмотрим, удастся ли нам достичь всеобъемлющего прекращения огня. Это будет первым шагом к окончанию войны", - добавил Келлог.

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