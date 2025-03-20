В ЕС планируют изменить приоритеты поддержки Украины в случае мирного соглашения

Очевидно, фокус сместится с текущей военной помощи на восстановление, реконструкцию, еврокомиссар Валдис Домбровскис.

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Еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил, что в случае заключения мирного соглашения между Украиной и Россией, Европейский Союз может изменить приоритеты своей поддержки Киева, акцентируя внимание на процессах восстановления и реконструкции страны. Об этом он рассказал сегодня на встрече с журналистами в Киеве, сообщает ЕП.

Он отметил, что ЕС считает очевидной потребность в перепланировании помощи Украине, если будет заключено мирное соглашение.

"Но если будет перемирие или мирное соглашение – это безотказно повлияет на планирование. Очевидно, фокус сместится с текущей военной помощи на восстановление, реконструкцию", - пояснил Валдис Домбровскис.

Еврокомиссар сказал, что решение о помощи будут приниматься в соответствующем виде по запросам Киева.

"Это то, что нам однозначно нужно будет обсудить с украинскими властями, чтобы увидеть, как мы можем изменить финансирование от международных доноров. В конце концов, один из базовых вопросов – при оценке финансовых потребностей Украины – это вопрос о том, как долго будет длиться война, какой будет ее интенсивность и т.д.", - продолжил он.

Также Домбровскис заверил готовность ЕС к гибкости, поскольку корректировка при необходимости может затронуть также помощь уже запланированную на 2025 год.

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