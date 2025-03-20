В Киеве и области 21 марта ограничат движение транспорта

Водителей и пешеходов призвали заранее планировать маршруты.

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В Киеве и Киевской области 21 марта будет ограничено движение транспорта в связи с прибытием иностранных делегаций. Управление госохраны призывает киевлян и гостей столицы учесть эту информацию во время перемещения.

"21 марта в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций в Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения", - сообщает Управление государственной охраны.

Управление госохраны напоминает, что в соответствии с Законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся с официальными или рабочими визитами в Украине, обеспечивается государственная охрана.

Военнослужащие совместно с подразделениями Нацполиции имеют право временно ограничивать или полностью запрещать движение транспорта и пешеходов на улицах и дорогах во время проезда автоколонн иностранных делегаций.

Также они могут не допускать граждан на определенные участки территории и объекты, а также требовать от них оставаться на определенных местах или покидать их.

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