У Києві та області 21 березня обмежать рух транспорту

Водіїв та пішоходів закликали заздалегідь планувати маршрути.

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У Києві та Київській області 21 березня буде обмежено рух транспорту у зв'язку з прибуттям іноземних делегацій. Управління держохорони закликає киян та гостей столиці врахувати зазначену інформацію під час переміщення.

"21 березня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху", - повідомляє Управління державної охорони.

Управління держохорони нагадує, що відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають з офіційними або робочими візитами в Україні, забезпечується державна охорона.

Військовослужбовці, спільно з підрозділами Нацполіції, мають право тимчасово обмежувати або повністю забороняти рух транспорту і пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автоколон іноземних делегацій.

Також вони можуть не допускати громадян на певні ділянки території та об'єкти, а також вимагати від них залишатися на певних місцях або залишати їх.

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