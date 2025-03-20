У ЄС планують змінити пріоритети підтримки України в разі мирної угоди

Очевидно, фокус зміститься з поточної військової допомоги на відновлення, реконструкцію, — єврокомісар Валдіс Домбровскіс.

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Єврокомісар Валдіс Домбровскіс повідомив, що у разі укладення мирної угоди між Україною та Росією Європейський Союз може змінити пріоритети своєї підтримки Києва, акцентуючи увагу на процесах відбудови та реконструкції країни. Про це він розповів на зустрічі з журналістами в Києві, повідомляє ЄП.

Він зазначив, що ЄС вважає очевидною потребу перепланування допомоги Україні, якщо буде укладена мирна угода.

"Але якщо буде перемир’я або мирна угода – то це безмовно вплине на планування. Очевидно, фокус зміститься з поточної військової допомоги на відновлення, реконструкцію", - пояснив Валдіс Домбровскіс .

Єврокомісар сказав, що рішення стосовно допомоги ухвалюватимуть у відповідному вигляді до запитів Києва.

"Це те, що нам однозначно треба буде обговорити з українською владою, щоби побачити, як ми можемо змінити фінансування від міжнародних донорів. Зрештою, одне з базових питань – під час оцінки фінансових потреб України – це питання про те, як довго триватиме війна, якою буде її інтенсивність тощо", - продовжив він.

Також Домбровскіс запевнив щодо готовності ЄС до гнучкості, оскільки коригування за потреби може зачепити також допомогу вже заплановану на 2025 рік.

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