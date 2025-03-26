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Майкл Волц взяв на себе відповідальність за включення журналіста The Atlantic до закритого чату

09:17, 26 березня 2025
Волц прокоментував скандал з журналістом The Atlantic у закритому чаті про авіаудари.
Майкл Волц взяв на себе відповідальність за включення журналіста The Atlantic до закритого чату
Фото: Getty Images
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Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Волц взяв на себе повну відповідальність за включення головного редактора видання The Atlantic Джеффа Голдберга до закритого чату в Signal, де обговорювались плани авіаударів по хуситах у Ємені.

В інтерв'ю телеканалу Fox News Волц пояснив що він не знайомий з Голдбергом і не зміг би його впізнати навіть у поліцейському відділку. «Я створив цю групу. Моя робота полягає в тому, щоб переконатися, що все координується», — заявив він, цитує Politico.

Попри те, що Волц не надав конкретних пояснень, як сталося включення журналіста, він звернув увагу на «погану репутацію» Голдберга і натякнув, що дії редактора могли бути навмисними. «Я знаю його за його жахливою репутацією, і він справді найгірший з журналістів. І я знаю його в тому сенсі, що він ненавидить президента. Але я не листуюся з ним. Його не було в моєму телефоні. І ми з'ясуємо, як це сталося», — сказав Волц.

Також Волц повідомив, що мав розмову з Ілоном Маском, радником Трампа і мільярдером, який пообіцяв провести розслідування інциденту. «Так, це ганебно. Ми докопаємося до істини. Я щойно говорив з Ілоном по дорозі сюди. У нас працюють найкращі технічні уми, щоб з'ясувати, як це сталося», — додав Волц.

У більшій частині інтерв'ю радник президента критикував The Atlantic, звинувачуючи видання у брехні щодо сімей військових, нагороджених Золотою Зіркою, та у «містифікації Росії».

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США

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