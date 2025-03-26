Майкл Уолц взял на себя ответственность за включение журналиста The Atlantic в закрытый чат

Уолц прокомментировал скандал с журналистом The Atlantic в закрытом чате об авиаударах.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц взял на себя полную ответственность за включение главного редактора издания The Atlantic Джеффа Голдберга в закрытый чат в Signal, где обсуждались планы авиаударов по хуситам в Йемене.

В интервью телеканалу Fox News Уолц объяснил, что он не знаком с Голдбергом и не смог бы его узнать даже в полицейском участке. «Я создал эту группу. Моя работа заключается в том, чтобы убедиться, что все координируется», - заявил он, цитирует Politico.

Несмотря на то, что Уолц не предоставил конкретных объяснений, как произошло включение журналиста, он обратил внимание на «плохую репутацию» Голдберга и намекнул, что действия редактора могли быть преднамеренными. «Я знаю его по его ужасной репутации, и он действительно худший из журналистов. И я знаю его в том смысле, что он ненавидит президента. Но я не переписываюсь с ним. Его не было в моем телефоне. И мы выясним, как это произошло», - сказал Уолц.

Также Волц сообщил, что имел разговор с Илоном Маском, советником Трампа и миллиардером, который пообещал провести расследование инцидента. «Да, это позорно. Мы докопаемся до истины. Я только что говорил с Илоном по дороге сюда. У нас работают лучшие технические умы, чтобы выяснить, как это произошло», - добавил Уолц .

В большей части интервью советник президента критиковал The Atlantic, обвиняя издание во лжи относительно семей военных, награжденных Золотой Звездой, и в «мистификации России».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.